В центре Уфы столкнулись ВАЗ и «Mazda», погибли два человека

Фото: ГИБДД Башкирии

Поздней ночью 12 декабря в Уфе столкнулись ВАЗ-21099 и «Mazda 6», погибли водитель и пассажир отечественной машины.

Пока неизвестно, в каком направлении двигались автомобили. От мощного удара вазовская «девяностодевятая» пробила металлическое ограждение, вылетела на тротуар и перевернулась. Японская иномарка осталась на проезжей части. Судя по повреждениям автомобилей, столкновение пришлось на переднюю часть «Mazda» и на бок «Лады».

По данным ГИБДД Башкирии, еще до приезда врачей на месте ДТП погибли пассажир и водитель отечественной легковушки. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.