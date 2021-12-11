Терапевт из Израиля в Уфе оценил опасность нового штама коронавируса

Руководитель израильской клиники Horev Medical Centre Роман Барак на медицинской форуме в Уфе рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса омикрон. По его словам, ничего особенного от него ожидать не стоит.

– Мы видим большую вирулентность, потому что 6% всех изоляций в мире сегодня – это «омикрон», это в полтора раза выше того, что показал штамм «дельта», на первый месяц – было не более 2%, – отметил он.

В то же время, по словам Барака, особой разницы в тяжелой заболеваемости и смертности нет, хотя пока что рано делать прогнозы.