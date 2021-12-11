В Башкирии температура воздуха опустится до -28°

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается морозная погода. По прогнозу синоптиков, в регионе температура воздуха достигнет минимальных значений, опустившись до -28°.

Метеорологи сообщили, что 12 декабря в республике будет неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха днем опустится до -10,-15°.

13 декабря снега также не будет. Ветер пообещали южный, юго-западный слабый, местами порывистый. Температура воздуха ночью -15,-20°, местами будет совсем морозно до -23,-28°, днем -8,-13°.

14 декабря чуть потеплеет. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -20,-25°, днем -5,-10°. Ветер будет южный, юго-западный слабый, местами порывистый.