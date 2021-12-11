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Общество11 декабря 2021 4:57

В Зеленой роще в Уфе построят больничный городок

Проект планировки уже подготовлен
Источник:kp.ru
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Уфимская администрация одобрила проект межевания и планировки ограниченного улицами Авроры, Батырской и Степана Кувыкина квартала площадью 33,35 га. Постановление уже подписано мэром столицы Сергеем Грековым. На территории микрорайона Зеленая роща запланировано строительство больничного городка.

Проект предусматривает строительство хирургического комплекса и здания кислородной станции, двухуровневого подземного паркинга и 11-уровневого роботизированного паркинга возле Республиканского кардиоцентра. На территории Республиканской детской клинической больницы построят центр онкологии и гематологии, а также двух корпусов-пристроев к зданию поликлиники РДКБ.

Общая площадь зданий составит 65 тыс. кв. м. Также планируется благоустроить жилую зону.