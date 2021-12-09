Праздник начинается: комплект постельного белья – 199, литая сковорода – 499 рублей в новом «Галамарте» в Уфе

Праздничное открытие нового народного магазина «Галамарт» бдут отмечать 10, 11 и 12 декабря. Все три дня здесь будут действовать ШОК-цены на разные товары для дома, а за каждый чек – маленький подарок: воздушный хрустящий попкорн! Адрес: г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 19/1, ТЦ «Феникс», цокольный этаж.

Что можно будет приобрести по ШОК-ценам в эти дни:

- 10 декабря: кастрюля – 299 рублей

- 11 декабря: комплект постельного белья – 199 рублей

- 12 декабря: литая сковорода – 499 рублей

- 10 и 11 декабря: стеганое покрывало – 399 рублей

- 11 и 12 декабря: дрель-шуруповерт – 899 рублей

- 10, 11 и 12 декабря: игрушка-пупс – 299 рублей, мощный детский электромобиль – 9 999 рублей!

Все три дня за каждый чек из «Галамарта» народный магазин дарит попкорн, а также приглашает на фотосессию со сказочными героями: с Бабой Ягой и ее верным помощником – рыжим котом.

Не забудьте и про специальные цены: например, по 15 декабря тостер будет стоить всего 449 рублей, беспроводная колонка – 699 рублей, радиоуправляемый вертолет – 499 рублей. Для Нового года тут тоже все есть: пружинная хлопушка – 49 рублей, электрогирлянда «Нитка росы» - 149 рублей, напольная ель – 799 рублей.

В «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи, а всего в ассортименте более 7 000 товаров для дома и дачи. За один поход сюда можно купить все для дома, приближающегося праздника и подарки близким – все по очень доступным ценам.

Адрес: г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 19/1, ТЦ «Феникс», цокольный этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru