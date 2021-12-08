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Происшествия8 декабря 2021 15:16

Водителя «Башавтотранса» зажало между двумя автобусами из-за технической неисправности

Мужчина получил тяжелую травму
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину после ЧП доставили в городскую больницу

Мужчину после ЧП доставили в городскую больницу

Гострудинспекция Башкирии расследовала несчастный случай с 24-летним водителем Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1, которое является филиалом госперевозчика «Башавтотранс». Молодого человека зажало между двумя автобусами, когда он пошел на обед. Инцидент произошел 9 июня.

– Водитель марки «ЛиАЗ», выполнив два рейса по маршруту […], направился на стоянку транспорта по улице Тухвата Янаби, чтобы пообедать. Когда мужчина обходил машину (которую поставил на стояночный тормоз) с передней стороны, автобус вдруг начал движение и прижал работника к другому «ЛиАЗу», – передали в надзорном ведомстве.

Мужчина получил тяжелую травму и был госпитализирован в городскую больницу №13.

Гострудинспекция выяснила, что ЧП случилось из-за неисправной тормозной системы «ЛиАЗа» – как оказалось, она не обеспечивает неподвижное состояние автобуса даже при незначительном уклоне. В результате расследования был оштрафован работодатель пострадавшего мужчины.