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Общество9 декабря 2021 9:07

В Башкирии 16 школ и 900 классов находятся на карантине из-за ОРВИ и гриппа

Среди заболевших более 55,8 тыс. детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Власти надеются, что высокий показатель заболеваемости удастся сбить на новогодних каникулах

Власти надеются, что высокий показатель заболеваемости удастся сбить на новогодних каникулах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии по состоянию на 9 декабря 16 школ и 900 отдельных классов находятся на карантине из-за обострения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом на заседании антиковидного штаба рассказал министр образования Айбулат Хажин.

По словам чиновника, ОРВИ и гриппом заболели 55 847 учеников. Министр выразил уверенность, что сбить показатель заболеваемости удастся во время продолжительных новогодних каникул с 31 декабря по 16 января.

Хажин также добавил, что сейчас коронавирусом болеют болеют 258 школьников и 65 учителей. Все они «проходят соответствующее лечение».

Напомним, в минувший понедельник, 6 декабря, главный санитарный врач Башкирии Анна Казак заявила о превышении эпидпорога по ОРВИ и гриппу на 50%.