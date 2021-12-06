Роспотребнадзор назвал «серьезной» заболеваемость гриппом и ОРВИ в Башкирии

По словам Казак, в основном в республике болеют дети в группе от 7 до 14 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель башкирского Роспотребнадзора Анна Казак назвала «серьезной» ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди населения республики. Об этом она сказала во время оперативного совещания в местном правительстве 6 декабря.

– Эпидпорог [по гриппу и ОРВИ] превышен на 50,7% среди совокупного населения. В основном у нас болеют дети в группе от 7 до 14 лет (46,4% от общей заболеваемости). Дети занимают 51,7% от общего числа заболевших, – передала главный санитарный врач республики.

Казак также добавила, что в регионе лабораторно подтверждено 106 случаев гриппа «А» субтипа H3N2 – это так называемый «гонконгский грипп». Всего специалисты зарегистрировали три очага заболевания – все они были «отработаны». «На сегодняшний день очагов по гриппу в республике нет», заключила Казак.