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Общество9 декабря 2021 3:48

Движение по улице Ухтомского в Уфе станет двухсторонним

Порядок движения изменят с 27 декабря
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы проинформировала, что в столице с 27 декабря движение по улице Ухтомского станет двухсторонним. По информации мэрии, порядок изменят на участке от улицы Правды до Магистральной.

– В связи с увеличением количества застраиваемых кварталов и транспортных средств в районе, было принято решение об организации двустороннего движения, а также запрете парковки на некоторых участках улицы Ухтомского с целью обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств,– отметили в муниципалитете.

Городские власти выразили надежду, что эта мера должна повысить пропускную способность на Ухтомского и Магистральной.