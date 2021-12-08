Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 15:54

На границе Уфы произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими

Водитель оказался зажатым в автомобиле
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление по гражданской защите

Фото: управление по гражданской защите

В Управлении по гражданской защите в Уфе сообщили, что на границе Орджоникидзевского и Благовещенского района сегодня, около 19:00, произошла серьезная авария. По информации спасателей, в ДТП пострадали три человека, двое из них были зажаты.

По предварительным данным, столкновение произошло между автомобилями «Лада Гранта» и «Шевроле Нива». По прибытии двум пострадавшим помогли выбраться из автомобилей. Также понадобилась помощь зажатому водителю, которого передали медицинским работникам. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека.

В управлении уточнили, что в настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД. Из-за произошедшего затруднено движение.