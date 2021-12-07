Чиновники Уфы объяснили скандал с сокращением автобусов 272 маршрута

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэрия Уфы рассказала, почему были массово сокращены автобусы на городском маршруте № 272. Причина была названа сегодняшнем оперативном совещании в столичной администрации.

– На 26 ноября текущего года в ходе рейдов были выявлены нарушения в работе 272 маршрута в части несоответствия разрешительной документации на регулярные перевозки и фактически работающим транспортным средством. Вечером того же дня движение на маршруте было приостановлено. Данное решение не было согласовано с администрацией города, остановка движения подтверждается актами обследования, которые мы провели по выявлению фактов остановки движения на маршруте, – рассказали в мэрии.

Чтобы не допустить перебоев в пассажирских перевозках в сторону ДОКа городская администрация приняла решение усилить 290 маршрут.