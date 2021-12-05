«Второй труп за пару месяцев!»: в Башкирии водитель «Мазды» насмерть сбил пешехода

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 4 декабря, в башкирском Салавате на 41-летний водитель «Mazda CX-5» насмерть сбил пешехода. Подробности произошедшей аварии рассказали сотрудники региональной ГИБДД.

Трагедия случилась, как сообщили специалисты дорожной полиции, на улице Заки Валиди. Житель Мелеузовского района за рулем инормарки наехал на 47-летнего пешехода и съехал в кювет.

Пострадавший получил тяжелейшие травмы и, к сожалению, скончался прямо на месте ДТП. По случившемуся в настоящее время полицейские ведут разбирательство.

В социальных сетях местные жители отметили улица, на которой произошла авария, плохо освещена и, возможно, это могло послужить причиной аварии.

– Второй труп за пару месяцев! Освещение нужно, но нашей администрации лучше пустой стадион освещать, чем улицу, по которой люди ходят в такой темноте, что глаз выколи. Проехали мимо аварии и поехали до Пархоменко, так на стадионе такие прожектора горят, что аж ослепляет, а у нас на Валиди темнота, – рассказывают жители Салавата.

Напомним, похожая авария случилась 24 ноября в башкирском Мелеузе. На плохо освещенном пешеходном переходе 38-летнюю женщину сбил автомобиль.