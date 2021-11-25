«Там освещения нет!»: в Башкирии на пешеходном переходе женщину сбил автомобиль

Вчера вечером, 24 ноября, в башкирском Мелеузе на пешеходном переходе 38-летнюю женщину сбил автомобиль. Подробности случившегося ДТП «КП-Уфа» рассказали сотрудники пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

– На улице Ленина 37-летняя водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21103, допустила наезд на пешеходном переходе на женщину 38 лет. Пострадавшая получила травмы костей таза, была доставлена в больницу, – рассказали нам сотрудники ГИБДД по республике.

Жители Мелеуза в социальных сетях утверждают, что на улице, где случилась авария, есть проблемы с освещением, и, возможно, именно это стало одной из причин происшествия.

– Там освещения нет, ни на одном пешеходном переходе по Ленина. Вечером вообще не видно ничего, особенно если еще пешеходы в темное одеты. Так жалко девушку, когда уже поставят освещение на этом переходе? – возмущаются мелеузовцы.