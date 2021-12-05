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Происшествия5 декабря 2021 7:55

В Башкирии водитель «Гранты» улетел в кювет и разбился насмерть

Трагедия произошла недалеко от деревни Дмитриевка
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 4 декабря, в Уфимском районе Башкирии разбился насмерть 47-летний водитель «Lada Granta». Подробности трагедии рассказали сотрудники ГИБДД по республике.

Несчастье, как сообщили специалисты Госавтоинспекции, произошло недалеко от деревни Дмитриевка. Водитель «Гранты» ехал в сторону Затона. Однако в какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате случившегося автомобиль опрокинулся, а шофер получил тяжелые травмы, из-за которых он скончался еще до приезда специалистов скорой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ведут разбирательство по произошедшему ДТП.

Напомним, в тот же день, 4 декабря, в Орджоникидзевском районе Уфы произошла жуткая авария, в которой погиб 44-летний водитель ВАЗ-2115 после столкновения с деревом.