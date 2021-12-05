В Уфе водитель «пятнадцатой» погиб, врезавшись в дерево

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 4 декабря, Орджоникидзевском районе Уфы произошла жуткая авария, в которой погиб 44-летний водитель ВАЗ-2115 после столкновения с деревом. Подробности случившегося рассказали сотрудники ГИБДД по Башкирии.

Как сообщают специалисты дорожной полиции республики, водитель «пятнадцатой» в девятом часу вечера двигался по улице Кольцевая. Мужчина врезался в дерево. Он получил тяжелейшие травмы, из-за которых, к сожалению, скончался еще до приезда скорой помощи.

На месте произошедшего работали полицейские и сотрудники других служб. Все подробности случившегося ДТП в настоящее время уточняются.