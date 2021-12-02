Жителя Башкирии осудили за жестокую расправу над продавщицей в магазине

Фото: Рустем Ахунов

Накануне Абзелиловский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в преступлении, совершенном 15 лет назад. В один из дней далекого уже 2006 года они вместе со знакомым зашли в магазин «Луиза», расположенного в селе Аскарово и жестоко расправились с продавщицей. Примечательно, что добычей извергов стали всего две тысячи рублей.

Долгое время жестокое убийство оставалось не раскрытым, но сотрудники СКР по Башкирии вместе с коллегами из МВД все-таки установили подозреваемого. На момент совершения преступления ему не было и 16 лет. Как уже ранее писала «КП-Уфа», тогда у обвиняемого был сообщник, но данный момент его уже нет в живых – он умер от инфекционного заболевания.

В Абзелиловском районном суде рассмотрели дело единственного живого участника и установили все обстоятельства преступления. Мужчину обвинили по статьям о разбойном нападении с применением насилия и причинении смерти, совершенных группой лиц. В итоге, подсудимый частично признал вину и раскаялся в убийстве, совершенном 15 лет назад.

Как установили в суде, в тот день подсудимый и его приятель зашли в магазин и принялись его грабить – один из подельников достал нож и потребовал деньги. Когда женщина отказалась это делать, подельник подсудимого нанес ей 15 ударов ножом в грудь и голову. Последние три удара ножом в грудь нанес как раз подсудимый. Затем он взял товарные гири весом в 2 кг и нанес несчастной еще несколько ударов по голове.

После совершенных зверств злоумышленники достали из кассы две тысячи рублей и скрылись.

Абзелиловский районный суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы в один год. Но, поскольку срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, он был освобожден от отбывания наказания. По решению суда он должен будет компенсировать моральный вред родным погибшей женщины 1 млн рублей.