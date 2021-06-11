Ударил гирями для весов: в Башкирии раскрыли жестокое убийство 15-летней давности

Фото: Рустем Ахунов

Башкирские полицейские и следователи регионального управления СКР раскрыли убийство 52-летней женщины, совершенное 15 лет назад. Преступление произошло в одной из деревень Абзелиловского района республики, но реальные зацепки в этом деле появились лишь недавно. В один из апрельских дней 2006 года стражи порядка обнаружили тело владелицы магазина, но установить и тем более задержать подозреваемых в убийстве не удалось.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, не так давно стражи порядка выяснили, что преступлению может быть причастен 31-летний неоднократно судимый мужчина. На момент совершения злоумышленнику было 16 лет. Вскоре сотрудники уголовного розыска выяснили, что у подозреваемого тогда был сообщник, но на данный момент его уже нет в живых - он умер от инфекционного заболевания.

Самого подозреваемого в убийстве продавщицы трижды судили за разбой, один раз за кражу и один раз за незаконное проникновение в чужой дом. В ходе расследования дела, мужчина сознался в расправе над хозяйкой магазина.

По версии следствия, в тот злополучный день злоумышленники пришли в магазин и, угрожая ножом, потребовали от продавщицы деньги. Женщина пыталась защищаться, но 16-летний парень несколько раз вонзил в нее нож, а затем ударил несчастную гирями по голове. От полученных ран она скончалась.

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются следователи СКР по Башкирии.