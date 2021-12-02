В Башкирии установили бюст «Черному генералу» Даяну Мурзину

фото: администрация Кушнаренковского района

Сегодня, 2 декабря, в башкирском селе Кушнаренково был установлен бюст легендарному разведчику, участнику Великой Отечественной войны и кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды Даяну Мурзину. Об этом сообщила местная администрация.

– Когда началась война, он, как и все, ушел на фронт защищать свою страну. В те годы его прозвали «Черным генералом», за бесстрашие и хитрость, с которой он вел борьбу с врагами в их тылу и стал личным врагом Гитлера, – рассказали в районной администрации.

Даян Баянович Мурзин родился 20 января 1921 года в деревне Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии. Окончил педагогическое училище в Кушнаренково, трудился учителем в родной деревне, а затем и директором школы в Тактагулово. После войны он работал в органах внутренних дел и был замминистра внутренних дел Башкирии. Перед уходом на пенсию ушел в адвокаты и до 1985 года возглавлял Башкирскую коллегию адвокатов. Даян Мурзин умер 10 февраля 2012 года в возрасте 91 года. Подробнее о жизни и подвигах «Черного генерала» можно узнать из посвященного ему материала «КП-Уфа».