К юбилею Великой Победы: история «Черного генерала» из Башкирии Даяна Мурзина

Многие уроженцы Башкирии проявили героизм и стойкость в борьбе с фашистскими захватчикам в годы Великой Отечественной войны. В этом году благодарные потомки отмечают 75-летие Победы и вспоминают своих земляков. Нашей республике есть, кем гордиться. Чего только стоят легендарные подвиги Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, дважды героя Советского Союза Мусы Гареева и знаменитого кавалериста Минигали Шаймуратова. Все они признаны на Родине, их имена воспеты и высечены в граните.

Сегодня мы расскажем о подвигах легендарного героя Великой Отечественной, которого, к сожалению, больше знают за пределами бывшего СССР, чем на родной земле. Личный враг Гитлера, командир интернационального партизанского отряда имени Яна Жижки, «Черный генерал», почетный гражданин 16 городов Чехии и Словакии, герой Чехословацкой республики – все это про уроженца Башкирии Даяна Мурзина.

НАЧАЛО ПУТИ

Будущий герой родился 20 января 1921 года в деревне Старые Балыклы Бакалинского района Башкирии. До войны окончил педагогическое училище в Кушнаренково, работал учителем в родной деревне, а затем и директором школы в Тактагулово.

В сентябре 1940 года Даяна Мурзина призвали в Красную армию, где командиры решили направить молодого педагога в Рижское военное училище.Великую Отечественную войну он встретил командиром взвода в составе 10-й стрелковой дивизии.В октябре 1941 он оказался на оккупированной врагом территории, но не сдался – Даян Баянович вступил в партизанский отряд на территории Белоруссии и принялся громить тылы противника.

В январе 1942 года Даян Мурзин перебрался на территорию Украины, где продолжил партизанскую борьбу. Будущий герой Чехословакии временно обосновался в Сумской области, где собрал партизанский отряд «За Родину». Вместе с товарищами он пускал под откос фашистские эшелоны, уничтожал технику, нападал на гарнизоны в оккупированных врагом городах.

Летом 1942 года Даян Мурзин смог внедриться в качестве секретного агента в одно из подразделений вражеской армии – Туркестанский легион. В стане врага он провел потрясающую по масштабам агентурную работу. В результате его действий часть солдат и офицеров, служивших в гитлеровских соединениях известных как Туркестанский легион и легион «Идель-Урал», перешли на сторону Красной армии.

По признанию Даяна Баяновича, «Черным генералом» его прозвали из-за бороды

СОВЕТСКИЙ СУПЕРАГЕНТ

Следующий этап биографии Даяна Мурзина начался в 1943 году, когда его отозвали в Москву, где он прошел курсы командного состава. В декабре его забросили в Молдавию, где организованный им партизанский отряд действовал до мая 1944 года. Тогда успехи молодого диверсанта заметили в Генеральном штабе, и Даян Баянович снова отправился на обучение, на этот раз в Киев. Там герой прошел спецподготовку и с новыми знаниями отправился в глубокий тыл противника, в Чехословакию.

- В 1944-м нас забросили в Чехословакию для организации партизанского движения. Я был начальником штаба, а потом и командиром интернациональной бригады имени Яна Жижки. Под моим командованием служили русские, чехи, словаки, поляки, англичане, итальянцы, венгры, румыны и даже американцы. Были и немцы-коммунисты! – вспоминал Даян Мурзин в беседе с «Комсомолкой».

Партизанский отряд, которым командовал легендарный уроженец Башкирии, стал настоящим бедствием для фашистских захватчиков. Как-то раз бригада имени Яна Жижки захватила в Моравии вражеский аэродром с 18 боевыми самолетами! А всего за время своего пребывания в тылу врага диверсанты под началом Даяна Мурзина уничтожили 19 танков, более 200 автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов. За более чем 100 боевых операций партизанами были убиты и ранены свыше 4 тысяч и взято в плен 245 солдат и офицеров гитлеровской армии.

Отдельно стоит рассказать о двух самых важных пленниках бригады Яна Жижки. Отряд под командованием Даяна Баяновича схватил бывшего советского генерала и предателя Андрея Власова. Его передали в руки командования и доставили в Москву для казни.

Еще один именитый пленник отряда Мурзина - генерал-майора фашистской армии Дитрих фон Мюллер. Тот самый, который стал одним из героев легендарного телесериала «Семнадцать мгновений весны». Бойцы бригады схватили знаменитого гитлеровца в апреле 1945 года и также отправили в столицу.

Бригадир партизанского отряда имени Яна Жижки во время парада Победы. Фото: protatarstan.ru

ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА

Как вспоминал после войны сам Мурзин, в школе разведчиков ему посоветовали отрастить бороду, чтобы выглядеть немного постарше. На момент высадки в Моравии ему было всего 23 года, а в партизанском отряде более половины товарищей были старше сорока лет. Тогда он и подумать не мог, что борода станет особой приметой, которая и породит ставшее легендарным прозвище – «Черный генерал». Об этом есть отдельная история.

Подвиги партизанской бригады имени Яна Жижки не могли долгооставаться незамеченными длякомандования Вермахта. Правда, докладывать своему вождю о существовании такой успешной группы у них под носом, фашисты не спешили.

Однажды Гитлер решил проехаться по оккупированным территориям и повелел помощникам подготовить бронепоезд из Праги в Румынию. Те в ответ только заявили, что не смогут гарантировать ему безопасность. Хотя в тот момент Даян Мурзин носил чин комбрига или по-другому, майора, его прозвали «Черным генералом». А все из-за донесения немецких офицеров.

- Говорить вождю, что комбриг - простой майор, они побоялись. Вот и дошла до фюрера информация: «Русской армией командует грузин Юрий Мурзин в чине генерала».Грузин - все из-за той же бороды черной, а «Юрий» - потому что нельзя было в русской армии называться не по-русски: вот и был я «Юрием Васильевичем», - рассказывал Даян Баянович в интервью «Комсомолке».

Гитлер настолько разозлился на партизана, что назначил за голову Даяна Мурзина награду в два миллиона марок.

На парадном мундире Даяна Баяновича было 86 орденов и медалей. Фото: protatarstan.ru

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

Всего за время службы Даян Мурзин был пять раз ранен и несколько раз контужен.

-Первый раз меня ранили уже через четыре дня после начала войны. Два дня я пролежал в лесу, пока проезжавший мимо молочник-латыш не подобрал меня и не привез в госпиталь, откуда через 15 дней мы с товарищем из Татарии благополучно удрали. Две недели добирались до Белоруссии, там я и остался до следующего ранения, - вспоминал Даян Баянович в свой 90-й день рождения.

За верную службу в деле освобождения Советского Союза и стран Восточной Европы от фашизма Даян Мурзин был награжден в общей сложности 86 орденов и медалей. Как ни странно, но меньше всего у него было именно советских наград - два ордена Красного знамени, два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны 1 степени и 13 медалей СССР. Почему легендарный «Черный генерал» так и не получил звезду Героя, до сих пор остается загадкой, хотя сам легендарный партизан считал, что главная наград для ветерана – победа.

Еще при жизни именем Даяна Баяновича назвали улицу в городе Злин в Чехии и поставили при жизни бронзовый памятник. Он стал почетным гражданином 16 городов Чехословакии и с гордостью носил звании героя этой страны.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны Даян Мурзин сначала стал инспектором отдела образования в родном Бакалинском районе Башкирии, а затем избрал путь борца с преступностью. Более 20 лет он проработал в прокуратуре БАССР, занимая посты следователя, помощника прокурора, начальника одного из отделов. С 1961 по 1962 годы занимал пост замминистра внутренних дел республики. Перед уходом на пенсию легендарный «Черный генерал» ушел в адвокаты и вплоть до 1985 года возглавлял Башкирскую коллегию адвокатов.

В июне 1999 года Даян Мурзин стал почетным гражданином города Уфы.

Легендарного героя Чехословакии Даяна Мурзина не стало 10 февраля 2012 года.