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Сегодня, 2 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров вернулся из отпуска. Информацию «КП-Уфа» подтвердила пресс-секретарь его администрации Диана Ихсанова. Она добавила, что руководитель региона уже успел провести заседание оперативного штаба по коронавирусу.

Хабиров был на отдыхе как минимум с 22 ноября. Без него в правительстве состоялось всего одно открытое оперативное совещание, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.

Итогами сегодняшнего антиковидного совещания глава Башкирии успел поделиться в своих соцсетях. Он рассказал, что от инфекции в республике привилось уже более 2 млн жителей – это 80% от плана. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать «еще порядка 480 тысяч человек».