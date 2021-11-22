Стало ясно, почему Радий Хабиров будет отсутствовать на важной встрече

Фото: Рустем Ахунов

Оперативное совещание в правительстве Башкирии сегодня, 22 ноября, проведет премьер-министр Андрей Назаров. Глава республики Радий Хабиров отправился на отдых, пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе руководителя региона. Пресс-секретарь главы Диана Ихсанова смогла ответить на этот вопрос от нашей редакции о плановом отпуске начальника лишь через час после обращения.

Недавно сам Радий Хабиров заявлял, что планирует потратить один из отпусков на путешествие на Крайний Север.

Напомним, ранее появилась информация о том, что впервые за долгое время традиционное совещание с главами районов и руководителями министерств проведет председатель правительства Андрей Назаров. Накануне он проехался по нескольким стройкам в Уфе, где примерил на себе роль контролера.

В понедельник, 22 ноября, чиновники башкирского правительства обсудят на совещании обстановку с распространением коронавируса, ситуацию на дорогах, положение дел в ЖКХ и другие вопросы.