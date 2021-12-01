В Башкирии с 1 декабря начал действовать новый пакет ограничений

Сегодня, 1 декабря, в Башкирии начал действовать новый пакет ограничительных мер. С этого дня без справки о перенесенном коронавирусе или QR- коде, свидетельствующем о вакцинации от COVID-19, или же без справки о медотводе с отрицательным результатом ПЦР-тестирования нельзя будет заселяться в санатории, отели и гостиницы.

Об этих ограничительных мерах власти начали говорить еще в сентябре. В ноябре введение ограничений инициировала главный санитарный врач Башкирии Анна Казак. Предложение главы Роспотребнадзора в республике поддержали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Мотивацией выступил тот факт, что отели и турбазы в Башкирии очень востребованы в зимний период, однако до внедрения ограничений требования к предъявлению QR-кодов в этой сфере не действовали.