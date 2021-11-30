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Общество30 ноября 2021 10:58

Командир самолета Уфа-Новый Уренгой доложил о технической неполадке при заходе на посадку

На борту находилась 126 пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Из-за внештатной ситуации самолет в обратном направлении пришлось задержать

Из-за внештатной ситуации самолет в обратном направлении пришлось задержать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 ноября, в Новом Уренгое прилетевший из Уфы самолет со 126 пассажирами на борту смог приземляться только со второго круга из-за технической неполадки. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

– Командир воздушного судна B-737 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший регулярный рейс сообщением Уфа-Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорту […] доложил об уходе на второй круг ввиду проблемы с механизацией, – передало надзорное ведомства.

Посадка была благополучной, однако из-за внештатной ситуации рейс в обратном направлении пришлось задержать до 15:30.

Новоуренгойская транспортная прокуратура тем временем организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, накануне вечером следовавший из Уфы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре.