Командир самолета Уфа-Новый Уренгой доложил о технической неполадке при заходе на посадку

Из-за внештатной ситуации самолет в обратном направлении пришлось задержать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 30 ноября, в Новом Уренгое прилетевший из Уфы самолет со 126 пассажирами на борту смог приземляться только со второго круга из-за технической неполадки. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

– Командир воздушного судна B-737 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший регулярный рейс сообщением Уфа-Новый Уренгой, при заходе на посадку в аэропорту […] доложил об уходе на второй круг ввиду проблемы с механизацией, – передало надзорное ведомства.

Посадка была благополучной, однако из-за внештатной ситуации рейс в обратном направлении пришлось задержать до 15:30.

Новоуренгойская транспортная прокуратура тем временем организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Напомним, накануне вечером следовавший из Уфы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре.