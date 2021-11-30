Следовавший из Уфы в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в другом городе

Лайнер приземлился на запасном аэродроме в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 29 ноября пассажирский самолет, следовавший из Уфы в Сочи, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. Причиной этого стал сильный ветер в курортном городе – порывы достигали 25 метров в секунду. Помимо лайнера из башкирской столицы, на запасной аэродром также ушли воздушные судна из Махачкалы и Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

Перед тем как приземлиться экипаж самолета из Уфы сделал несколько кругов недалеко от прибрежной зоны Черного моря. Как стало известно «КП-Уфа», после посадки в Краснодаре пассажирам лайнера пришлось некоторое время оставаться в салоне.

Перед тем как приземлиться экипаж самолета из Уфы сделал несколько кругов в воздухе // фото: flightradar

– Из-за непогоды в Сочи посадили в Краснодаре и никого не выпускают, – отметил в соцсетях после приземления один из пассажиров.

фото: Instagram.com

В итоге люди отправились на местный железнодорожный вокзал, чтобы уже оттуда добраться до Сочи.