В Уфе начали придумывать проект развязки улиц Менделеева, Сочинской и Пугачева

В Уфе изменят проезд по перекрестку в южной части города

Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что власти города начали разрабатывать новый проект перекрестка улиц Менделеева, Сочинской и Пугачева.

Этот перекресток можно действительно назвать ключевым для южной части города. С него уфимцы разъезжаются в сторону жилых кварталов в районе школы МВД, Кузнецовском затоне и Зеленой Роще. В ноябре 2021 года на месте был открыт подземный переход, и это немного разгрузило участок. Но власти решили действовать дальше.

Во вторник, 30 ноября, мэр Уфы Греков во время оперативного совещания заявил, что в администрации уже думают над новым проектом перекрестка трех важных дорог.

- Нам предстоит много работы по этому направлению. Думаю, что к 450-летию Уфы эта часть города значительно преобразится, - сказал мэр в прямом эфире совещания.