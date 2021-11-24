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Общество24 ноября 2021 13:04

В Уфе чиновники открыли подземный пешеходный переход на Монументе Дружбы

Он оборудован камерами наблюдения и датчиками движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Сегодня, 24 ноября, в Уфе чиновники во главе с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым и мэром города Сергеем Грековым открыли подземный пешеходный переход рядом с Монументом Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Протяженность нового перехода составляет 110 метров, ширина – 5, а высота – 2,33. Сооружение оснащено камерами наблюдения, освещением и датчиками движения. Кроме тоннеля, внизу располагаются технические помещения – водомерный узел, комната уборочного инвентаря, насосная и электрощитовая.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Изначально предполагалось, что строительство перехода начнется в 2019 года, а завершится в 2020-м, однако сроки пришлось сместить из-за археологических раскопок. Дело в том, что во время земляных работ на стройплощадке были обнаружены останки древних животных и предметов быта.

фото: ufacity.info

фото: ufacity.info