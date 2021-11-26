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Общество26 ноября 2021 14:49

В Уфе до 28 ноября ограничат движение по Новороссийской улице

Ограничение связано со строительными работами
Источник:kp.ru
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Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы проинформировала о перекрытии участка дороги от остановки «Сады» до дома № 151 по Новороссийской улице. В муниципалитете сообщили, что ограничение будет действовать с 20:00 26 ноября до 24:00 28 ноября. Решение, как уточняется в сообщении, принято в связи со строительством водоотвода.

– Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за неудобства, просят быть внимательнее на дороге и следовать указаниям временных дорожных знаков, – отметили в мэрии.