В Уфе до 28 ноября ограничат движение по Новороссийской улице

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы проинформировала о перекрытии участка дороги от остановки «Сады» до дома № 151 по Новороссийской улице. В муниципалитете сообщили, что ограничение будет действовать с 20:00 26 ноября до 24:00 28 ноября. Решение, как уточняется в сообщении, принято в связи со строительством водоотвода.

– Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за неудобства, просят быть внимательнее на дороге и следовать указаниям временных дорожных знаков, – отметили в мэрии.