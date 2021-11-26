В Уфе повысится стоимость проезда на автобусном маршруте №207

Стоимость проезда на 207-м маршруте повысится с 15 декабря

В Уфе с 15 декабря повысится стоимость проезда на автобусном маршруте №207. Поездка на данном рейсе подорожает с 30 до 35 рублей. Цена будет одна и та же как при наличном, так и безналичном расчете – в том числе картой «Алга». Об этом сегодня, 26 ноября, со ссылкой на инженерный центр «Техника» сообщила городская администрация.

– С момента установления действующего тарифа (30 рублей) прошло значительное время, затраты по всем статьям расходов за этот период ощутимо выросли, – объяснил перевозчик.

Автобусы маршрута №207 («Уфимский ДОК» и «ТСК Пушкинский») курсируют между микрорайоном Инорс и историческим центром города, проезжая через Сипайлово и Зеленую рощу.

Ранее «КП-Уфа» писала об отмене автобусного маршрута №298.