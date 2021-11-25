Власти Башкирии рассказали о порядке проведения корпоративов

Фото: правительство Башкирии

В Башкирии приняли решение о правилах проведения новогодних корпоративов. 25 ноября на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение, что пускать на такие мероприятия будут только при наличии QR-кода.

– Система общепита продолжает соблюдать санитарные требования – в заведения, рассчитанные на 50 и более посадочных мест, впускают только по QR-кодам. Такой же режим работы будет действовать на новогодних корпоративах, а также во время ежедневного обслуживания посетителей ресторанов и кафе в декабре, – проинформировал министр торговли и услуг региона Алексей Гусев. –

Министр культуры Амина Шафикова сообщила, что в концертные залы будут пускать также только при наличии сертификата о прививке от COVID-19 или же о перенесенной болезни. Она также отметила, что «хороводов в фойе вокруг елок не будет».