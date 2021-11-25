Житель Башкирии вырезал женщине из Краснодарского края глаза и положил в рот стекло

Житель Башкирии жестоко расправился в Краснодарском крае с местной пожилой женщиной. В «РенТВ» сообщили, что он вырезал пенсионерке глазные яблоки, изрезал женщину ножом и положил в рот стекло.

Уточняется, что нападение произошло в станице Петровская в Славянском районе 24 ноября. Мужчина выбил входную дверь и сразу же начал избивать хозяйку дома, впоследствии жестоко ее убив.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в тот жен день. Пока что мотив преступления неизвестен. Уроженца республики поместили под стражу.