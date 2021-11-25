А жителей спросили? Изменение границ между Башкирией и Челябинской области вызвало вопросы депутатов Курултая

Депутаты Башкирии обсудили проект закона о границе республики и Челябинской области Фото: Рустем АХУНОВ

У депутатов Курултая появилось несколько вопросов к закону об определении границ между Башкирией и Челябинской областью.

Напомним, что в начале ноября 2021 года власти Башкирии заявили о том, что в состав региона войдет деревня Тикеево, которую считают родиной Салавата Юлаева. Соответствующий закон обсуждали на заседании Курултая Башкирии 25 ноября.

Сразу объясним, что в 90% случаев народные избранники отказываются обсуждать какие-то изменения в законах, предпочитая голосовать без лишних вопросов. Однако случай с проектом закона о границах Челябинской области и Башкирии стал неожиданным исключением. На обсуждение закона депутаты потратили до 5 минут.

Первый вопрос появился у депутата Альберта Газизова.

- Хорошо, что в этой деревне родился наш национальный герой. А был опрос населения? Они этому рады? – спросил Газизов.

Представитель Минземимущества ответил, что все замечания по этому поводу были устранены и соглашения были подписаны.

Депутат Сергей Павлов отметил, что народным избранникам не предоставили текст законопроекта в раздаточном материале.

Еще один депутат Дмитрий Чувилин и вовсе предложил Минзему Башкирии продолжить работу по увеличению территории республики и смотреть в сторону Магнитогорска.

Тем не менее, депутаты Башкирии согласились принять проект закона. Против выступил только один человек.