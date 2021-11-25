В Башкирии на три часа перекроют движение на трассе Магнитогорск – Ира

фото: УДХ РБ

В Баймакском районе Башкирии под городом Сибаем сегодня, 25 ноября, на три часа будет перекрыт участок трассы Магнитогорск – Ира. Об этом предупредило Управление дорожного хозяйства Башкирии.

Как пояснили в ведомстве, для проезда всех видов транспорта с 14:00 до 17:00 недоступен будет участок на 87-89 километрах автодороги. Ограничение связано с проведением взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков. В качестве объезда закрытой части трассы УДХ предлагает воспользоваться дорогой через сады под Сибаем, которая выходит на Индустриальное шоссе.

Ранее «КП-Уфа» писала, что завтра, 26 ноября, во время церемонии прощания с председателем Верховного суда республики в башкирской столице частично перекроют улицу Карла Маркса.