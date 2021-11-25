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Общество25 ноября 2021 7:32

В Уфе во время церемонии прощания с Земфирой Латыповой перекроют улицу

Председатель Верховного суда Башкирии скончалась на 67-м году жизни
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Верховный суд Башкирии

фото: Верховный суд Башкирии

Завтра, 26 ноября, в Уфе состоится церемония прощания с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой. При проведении траурного мероприятия с 7:00 до 13:00 будет перекрыта улица Карла Маркса – на участке от Валиди до Пушкина. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе городской администрации. Там уточнили, что сама церемония прощания с покойной состоится в здании Верховного суда.

Земфира Латыпова скончалась от последствий коронавируса ночью 24 ноября. Ей было 66 лет, 40 из которых она проработала в судебной системе.