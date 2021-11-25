Горсовет Уфы предложил достроить «дом смерти»

Тот самый «дом смерти» Фото: Рустем АХУНОВ

Горсовет Уфы назначил общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной улицами Цюрупы, Достоевского, Пархоменко и Кирова. В этом квартале располагается и печально известный «дом смерти» – 10-этажный «недострой», в котором происходили несчастные случаи со смертельным исходом. Горсовет предложил завершить возведение этого здания и благоустроить вокруг него территорию.

– Территория квартала состоит преимущественно из многоэтажных жилых домов и застройки средней этажности, также здесь находятся детские сады № 245 и № 170 вместимостью 120 мест и 270 соответственно, подземный паркинг на 35 машиномест, административное здание, – следует из обзора территории.

Решение создать проект планировки квартала было принято, чтобы реконструировать детсад №170 и увеличить его территорию. Вместимость здания планируется довести до 340 мест «за счет строительства нового здания высотой 3 этажа». Также на проектируемой территории собираются построить двухуровневый паркинг на 174 машины. Строительство новых жилых домов здесь пока не предусматривается.