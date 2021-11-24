Бюджет юбилея Уфы составляет 215 млрд рублей

Больше всего денег на 450-летие Уфы выделит федеральный бюджет

Финансирование на подготовку Уфы к 450-летию в 2024 году составляет 215 млрд рублей. Об этом на заседании Горсовета 24 ноября сообщил мэр Сергей Греков.

По словам сити-менеджера, 59,4 млрд рублей выделит республиканский бюджет, 44,3 млрд – городской, 89,2 млрд – федеральный, еще 66 млрд обеспечит бизнес в виде инвестиций. Греков уточнил, на какие именно цели планируются потратить полученные деньги:

– капитальное строительство (возведение Евразийской библиотеки, Центра спортивной борьбы и других объектов. Подробнее об этом – в материале «КП-Уфа») – 115,5 млрд рублей;

– ЖКХ, благоустройство, транспорт и экология (ремонт жилых домов, реконструкция парков, скверов, бульваров, арочного моста через реку Белую, покупка спецтехники и общественного транспорта) – 92,1 млрд рублей;

– инвестиции (строительство жилых домов, ФОКов, Музея современного искусства, частных школ, детсадов и медучреждений) – 66,7 млрд рублей;

– ремонт и реставрация объектов культурного наследия – 6 млрд рублей;

– социальная сфера (реконструкция Детской филармонии, Театра Кукол, Госцирка, РусДрамТеатра, кинотеатра «Победа») – 4,5 млрд рублей;

– потребительский рынок – 2,5 млрд рублей;

– программа празднования 450-летия Уфы (визиты официальных гостей, брендбук, рекламная кампания, мероприятия, брендовая одежда, фильм об Уфе) – 300 млн рублей.