Певица Диана Гурцкая вступилась за инвалидов по зрению, которых могут сократить на заводе в Уфе

Диана Гурцкая пообещала проинформировать о результатах обращения в Генпрокуратуру. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Певица и председатель комиссии по доступной среде Общественной палаты России Диана Гурцкая написала обращение в Генпрокуратуру и попросила защитить права инвалидов по зрению, которые опасаются массовых сокращений на уфимском заводе «Белавтодетали». По данным местной Общественной палаты, предприятие могут продать и закрыть.

Гурцкая заявила, что «разделяет озабоченность угрозой прекращения» работы завода, где трудятся инвалиды по зрению:

– Информация, приводимая в обращении работников завода свидетельствует о том, что руководством предприятия не были предприняты достаточные меры для повышения его рентабельности и развития, а усилия республиканских властей по его сохранению блокировались руководством предприятия, – следует из обращения члена ОП РФ.

Диана Гурцкая пообещала рассказать о результатах обращения в Генпрокуратуру.