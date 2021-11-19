ОП Башкирии пожаловалась в прокуратуру из-за сокращений инвалидов по зрению на заводе

Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру Кировского района Уфы с просьбой защитить трудовые права инвалидов по зрению

Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру Кировского района Уфы с просьбой защитить трудовые права инвалидов по зрению, которых сокращают на заводе уфимского филиала «Белавтодеталь». Как пояснили в ведомстве, здание предприятия по улице Достоевского, 135 собираются продать по инициативе правления башкирского отдела «Всероссийского общества слепых».

– Здесь работают 25 инвалидов, из них первой группы по зрению 9, второй и третей группы – 8 человек. Уже три инвалида по зрению вынуждены были уволиться. Судя по письму [коллективному обращению 13 инвалидов по зрению, которое получила ОП РБ], предстоит череда увольнений остальных сотрудников-инвалидов, – передали в Общественной палате.

Работники завода просят организовать общественный контроль за законностью продажи предприятия и увольнения инвалидов. Согласно их обращению, предлогом для продажи уфимского завода стало заявление руководства «Белавтодеталь» в городе Белебей о его аварийности и нецелесообразности сохранения. Коллектив в свою очередь утверждает, что юридических фактов аварийности предприятия «не предоставлено». Кроме того, в столичном филиале есть «большое количество помещений», которое не сдается в аренду.

– Предприятие намеренно доводится до ветхого состояния: с 2010 года руководством не ведется работа по поиску новых профилей работы. В настоящее время здания не являются аварийными, но требуется ремонт системы отопления и водопровода, – приводит отрывок из письма работников ОП РБ.

После продажи, сообщает Общественная палата, здание завода ожидает снос, а инвалиды по зрению и другие сотрудники останутся без работы – другого трудоустройства им никто не предложит.