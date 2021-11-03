Против уфимского адвоката Александра Войцеха возбудили уголовное дело

Войцеха вызвали в отдел СК

Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета Башкирии Евгений Лагацкий возбудил уголовное дело против уфимского адвоката Александра Войцеха. Об этом юрист сообщил в своем фейсбуке накануне, 2 ноября.

Войцех опубликовал уведомление от СК. В документе указано, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями уголовного кодекса: о воспрепятствовании правосудию и нарушении неприкосновенности частной жизни. Согласно уведомлению, адвокат должен явиться в отдел правоохранительного ведомства «для участия в следственных действиях».

Как пишет «Ъ-Уфа», Александр Войцех связывает уголовное дело против себя с прошедшей на прошлой неделе пресс-конференцией. На ней адвокат с юристом Виталием Буркиным раскритиковал работу СК Башкирии. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «изучить и тщательно проверить доводы обратившихся.»