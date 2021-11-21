Прошла мимо: известны подробности гибели 31-летней девушки в Уфе

Mash Batash

В сети появились кадры гибели 31-летней девушки на улице Архитектора Калимуллина, 1. Ее тело обнаружили вчера, 20 ноября, под окнами многоэтажного жилого дома.

На опубликованных кадрах видно, что в момент, удара о землю, мимо прошла женщина в белой куртке. Стоит отметить, что прохожая не остановилась и продолжила свой путь, несмотря на увиденное.

По информации Mash Batash, погибшая пришла в этот дом вместе со своей подругой. Спустя некоторое время ее нашли под окнами, а компаньонка выбежала на улицу и вызвала экстренные службы. Соседи сообщают, что не знают, к кому пришли гостьи, так как думали, что в той квартире на 18-м этаже никто не живет.