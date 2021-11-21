В Башкирии взрослые с детьми застряли в снегу на квадроциклах

Фото: Госкомитет по ЧС

Госкомитет по ЧС сообщил, что накануне, 20 ноября, в республике понадобилась помощь группе взрослых с детьми. По информации ведомства, в Нуримановском районе компания из 12 человек с детьми застряли в снегу на квадроциклах.

–Мы выехали с базы Бухта Кила в сторону урочище Гоголевские пруды, это известный для нас маршрут, достаточно часто там катаемся. Но в этот раз мы не были готовы к тому, что там столько снега намело. Несколько квадроциклов у нас вышло из строя. Часть группы мы смогли отправить на базу, – рассказал один из потерпевших.

Спасатели эвакуировали застрявших, доставив их на базу отдыха. Медицинская помощь никому не понадобилась.