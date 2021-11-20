В Башкирии выросло число заболевших опасной инфекцией

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В Башкирии выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Информацией об этом поделилось министерство здравоохранения республики.

Как следует из данных ведомства, за прошедшие сутки внебольничной пневмонией заболели 114 жителей Башкирии. Победило коварную и опасную инфекцию 127 человек.

Следует отметить, что на прошедшем недавно оперативном совещании в правительстве республики руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак заявила о снижении на 34,6% заболеваемости внебольничным пневмониями.

Напомним, в Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 100 тысячам человек. За минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 679 жителей республики. На сегодняшний день общее число инфицированных – 99 652.