Количество заболевших COVID-19 в Башкирии приближается к 100 тысячам человек

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 100 тысячам человек. Оперштаб опубликовал информацию по ковиду за прошедшие сутки.

За минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 679 жителей республики. На сегодняшний общее число инфицированных составляет 99 652 человека.

От коронавируса всего вылечились 88 524 человека, за прошедшие сутки – 633.

За последние сутки ковид унес жизнь 31 пациента. Таким образом, количество смертей от COVID-19 за все время пандемии достигло 3 220 человек.

В республике полным ходом идет прививочная кампания. Первый компонент вакцины получил 13 501 человек (всего – 1 879 868), второй – 17 829 (1 601 908).