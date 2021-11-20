В Башкирии две женщины пострадали в аварии с участием грузовика

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 19 ноября, в Иглинском районе Башкирии произошла авария с участием грузовика, в которой пострадали две пассажирки легковушки. Подробности ДТП рассказали сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Как сообщили специалисты региональной дорожной полиции, на шоссе Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение автомобиля «Лада Приора», которым управлял 54-летний местный житель, и попутного грузовика «Scania» под управлением 34-летний мужчины из Чувашии.

В результате произошедшей аварии пострадали пассажирки «Приоры» в возрасте 37 и 39 лет. Обе женщины были госпитализированы. Как стало известно, сотрудникам ГИБДД, водитель «Лады» был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время правоохранители веду разбирательство.

Напомним, недавно в Башкирии в ДТП насмерть разбился депутат и отец троих детей. Авария случилась на 15-м километре автодороги Малояз–Киги–Ункурда. Машина депутата – «Лада Ларгус» – столкнулась с Ford Mondeo.