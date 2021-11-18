В Башкирии в ДТП насмерть разбился депутат и отец троих детей

фото: "На земле Салавата"

Водителем, который погиб при ДТП в Салаватском районе Башкирии, оказался местный депутат и отец троих детей Ялиль Фахретдинов. Об этом сообщило районное издание «На земле Салавата».

Фахретдинов был главой крестьянского фермерского хозяйства в селе Лагерево и депутатом Лагеревского сельпоселения. В октябре он отметил 50-летний юбилей. Мужчина занимался строительством и благоустройством дорог в своем поселении и держал магазин для односельчан.

Напомним, авария, в которой погиб Фахретдинов, случилась на 15-м километре автодороги Малояз–Киги–Ункурда. Машина депутата – «Лада Ларгус» – столкнулась с Ford Mondeo. В иномарке сидели 23-летний парень и 24-летняя девушка – они получили травмы и были доставлены в больницу.