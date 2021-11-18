В Башкирии при столкновении «Лады Ларгус» и Ford Mondeo погиб водитель

фото: ГИБДД РБ

Вечером 17 ноября в Салаватском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 15 километре автодороги Малояз–Киги–Ункурда – рядом с деревней Насибаш. Там столкнулись Ford Mondeo и «Лада Ларгус».

фото: ГИБДД РБ

За рулем отечественного универсала находился 50-летний местный житель – мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков. Водитель иномарки – 23–летний житель Кигинского района, – а также его 24-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы.