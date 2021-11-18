Хабиров высказался об отставке руководителя своей администрации Александра Сидякина

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался об Александре Сидякине, который накануне покинул должность руководителя его администрации и возглавил исполком центрального аппарата партии «Единая Россия».

– Очень приятно, что один из членов нашей команды будет выполнять ответственную работу на таком высоком уровне. Уверен, что опыт, приобретенный в республике при решении сложнейших задач, будет способствовать успеху, – написал Хабиров 18 ноября в своих соцсетях.

Он пожелал Сидякину доброго пути и поблагодарил его за работу.

Напомним, слухи о том, что Александр Сидякин уйдет с должности руководителя администрации главы РБ, появились вечером 16 ноября и официально подтвердились спустя сутки.