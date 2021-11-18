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Происшествия18 ноября 2021 9:47

«Моя мама умерла!»: трагедия забрала жизнь опытного педагога из Башкирии

Смертельное ДТП произошло накануне в Архангельском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
По предварительным данным машину занесло на гололеде, удар пришелся со стороны пассажирского кресла

По предварительным данным машину занесло на гололеде, удар пришелся со стороны пассажирского кресла

Стали известны подробности вчерашней аварии в Архангельском районе Башкирии, где погибла 52-летняя женщина, еще пятеро серьезно пострадали. Напомним, все произошло неподалеку от деревни Тереклы: там лоб в лоб столкнулись «Киа Рио» под управлением 44-летней жительницы Сибая и «Лада Веста», которой управлял 54-летний водитель из Челябинской области. Удар был такой силы, что обе машины сильно покорежило. В итоге пострадали абсолютно все, кто находился в машинах. 52-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте, остальных увезли на скорой в больницу.

Сейчас в обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские. Первоначальной версий случившегося называют плохие погодные условия – метель и гололед.

Погибшей в аварии оказалась 52-летняя жительница Сибая Лиля Ж. Женщина много лет проработала в школе, вместе с супругом воспитала двоих детей, вела активный образ жизни и занималась танцами. Дочь погибшей до сих пор не может поверить, что ее любимой матери больше нет в живых.

- Не верю в это! Моя мама умерла! – скорбит Гульназ Ж.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей Лили Ж.