В Башкирии при столкновении двух легковушек погиб человек, еще пятеро пострадали

фото: ГИБДД РБ

Сегодня днем, 17 ноября, на трассе в Архангельском районе Башкирии произошло ДТП с двумя легковушками. Один человек пострадал, пятеро получили травмы. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 76 километре трассы Уфа-Белорецк. Там столкнулись встречные Kia Rio и «Лада Веста». Обе машины после удара вынесло за пределы проезжей части. О личностях погибшего и пострадавших пока ничего неизвестно.

фото: ГИБДД РБ

На месте происшествия сейчас работает полиция и другие службы. Они выясняют подробности инцидента.