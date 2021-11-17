Перепутали бутыли с водкой и «незамерзайкой»: неожиданный поворот в истории с отравлением метилом башкирских студентов в Казани

Пятилитровки с водкой и незамерзайкой оказались очень похожи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны новые неожиданные подробности в истории с массовым отравлением метилом студентов из Башкирии на вписке в Казани. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана, студенты купили у знакомого пятилитровую бутыль с водкой, загрузили ее в багажник арендованного автомобиля, где уже стояла точно такая же бутыль с «незамерзайкой». В итоге в темноте и спешке ребята умудрились перепутать бутыли и на стол выставили «незамерзайку», которую предварительно добавили ароматизатор. Вот так и появилась та самая «зеленая водка со вкусом ириски», из-за которой 13 студентов-медиков в возрасте от 18 до 22 лет оказались на больничной койке с серьезным отравлением.

- Следствием опрошены четверо местных жителей, которые продали алкоголь потерпевшим. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что все произошло накануне в небольшом казанском поселке, где 13 студентов (11 из Башкирии и двое из Казани) сняли коттедж, чтобы отпраздновать день рождения товарища. Ребята выпили алкоголь, а к утру уже почувствовали себя плохо. Сейчас все они находятся в больнице, три девочки – в тяжелом состоянии.