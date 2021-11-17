«Врачи не дают никаких прогнозов»: мать отравившейся метанолом на вписке студентки из Башкирии рассказала о состоянии дочери

Анастасия до сих пор находится в тяжелом состоянии. Фото: соцсети

Стало известно о состоянии одной из отравившейся паленым алкоголем на вписке студентки. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» мать 20-летней Анастасии П. из Стерлитамака, ее дочь сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- Врачи не дают никаких прогнозов. И у Насти было 2 почки, а не одна, как написали журналисты. Просто у нее было слабое здоровье, поэтому организм так сильно отреагировал на отравление. Она почти не употребляла алкоголь, - говорит Светлана П.

Еще 12 человек сейчас также находятся в больнице с тяжелой интоксикацией: состояние трех врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Всем им оказывается лечение, но последствия отравления метанолом могут быть непредсказуемыми.

Напомним, все произошло накануне в казанском поселке Салмачи, где компания из студентов-медиков сняла коттедж, чтобы отпраздновать день рождения. Компания решила сэкономить на выпивке и у знакомого приобрела пятилитровку водки за 1500 рублей. Странный вид «зеленой водки со вкусом ириски» не насторожил ребят, и уже под утро вся компания оказалась в больнице с тяжелым отравлением. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивает поставщика паленого алкоголя.